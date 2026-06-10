RD Congo : Recrutement forcé et détention de milliers de personnes par le Rwanda et le M23

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un combattant du M23 monte la garde pendant que des personnes montent à bord d’un camion lors du recrutement de civils, de policiers, et d’anciens soldats de l’armée congolaise à Goma, en République démocratique du Congo, le 23 février 2025. © 2025 Michel Lunanga/AFP via Getty Images (Nairobi) – Les forces militaires rwandaises et le groupe armé M23 ont mené une campagne de recrutement forcé et de détention abusive de milliers de combattants capturés et de civils dans l’est de la République démocratique du Congo, a déclaré Human Rights Watch dans un…



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