Au Liban et à Gaza, des civils piégés et des besoins humanitaires croissants

La situation humanitaire continue de se détériorer dans le sud du Liban et dans la bande de Gaza, où les populations civiles subissent les conséquences d’hostilités persistantes, de déplacements répétés et d’un accès limité à l’aide, ont alerté mardi les Nations Unies.



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