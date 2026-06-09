Labos, traçage, dépistage : la contre-offensive s’intensifie face à Ebola en RD Congo

Plus de tests, donc plus de cas détectés. Dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), l’agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS) assure que la hausse des contaminations confirmées par Ebola traduit avant tout une montée en puissance du dépistage, appuyée par de nouveaux laboratoires et une traque renforcée des contacts.



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