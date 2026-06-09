Afrique centrale : les crises s’accumulent, les libertés reculent

L’Afrique centrale avance sur une ligne de crête. D’un côté, des élections s’organisent, des réformes institutionnelles progressent et la principale organisation régionale tente de se réinventer. De l’autre, les conflits débordent les frontières, les groupes armés s’enracinent et les libertés politiques se rétractent.



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