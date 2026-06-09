Les civils palestiniens pris au piège entre les violences israéliennes et la terreur du Hamas

Les civils palestiniens paient le prix fort dans une crise où toutes les parties violent systématiquement le droit international. Entre les abus commis par les forces israéliennes et les colons, et la terreur imposée par le Hamas, la population se retrouve sans protection, selon le dernier rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante de l’ONU sur le territoire palestinien occupé et Israël.



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