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Cancer du pancréas : un médicament cible une protéine réputée « impossible à bloquer » et double la survie

par Christopher Lieu, Professor of Medical Oncology, University of Colorado Anschutz
Environ 97 % des patients atteints d’un cancer du pancréas à un stade avancé décèdent dans les cinq ans qui suivent leur diagnostic. Des chercheurs ont mis au point un moyen de cibler le mécanisme qui rend ces tumeurs si redoutables.La Conversation


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