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Autoconsommation collective d’électricité : pourquoi il faut rendre le choix aux citoyens

par Julien Jacqmin, Associate professor in economics, Neoma Business School
Isac Olave-Cruz, Maître de conférences en économie, Université de Rouen Normandie
Marco Gazel, Économiste, enseignant-chercheur en économie comportementale, Neoma Business School
La réforme souhaitée de l’autoconsommation collective risque de renforcer une logique déjà à l’œuvre, qui complique le montage de projets citoyens de production d’électricité.La Conversation


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