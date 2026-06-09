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Observatoire des droits humains

Que reste-t-il du réel et de notre capacité à le discerner ?

par Carole Lipsyc, Epistémologue, Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis
Métapolitique, guerre des récits, guerre cognitive, bulles de filtres, complotisme, post-vérité… un arsenal de concepts est déployé au fil de l’actualité comme si, chacun depuis sa discipline, essayait de comprendre une catastrophe globale. Si les prismes varient, tous s’accordent à en retracer l’origine dans notre accès à l’information au travers des nouveaux médias et des technologies numériques : réseaux sociaux, Internet, algorithmes de curation de l’information, outils génératifs de contenu.

La révolution électronique, informatique et médiatique que nous connaissons…La Conversation


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