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Observatoire des droits humains

« La Coupe du monde sera une immense compétition de récits »

par Cyrille Bret, Géopoliticien, Sciences Po
Fermeture des frontières des États-Unis à de nombreux fans, participation de l’Iran, tensions avec les villes démocrates : la compétition ne se déroulera pas que sur le terrain sportif.La Conversation


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