La hausse du prix de l’essence donne un coup de pouce au covoiturage, surtout aux nouveaux utilisateurs

par Dianzhuo Zhu, Associate professor, Université de Lille

Alexandre Volle, Associate professor in economics at UPPA., Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA)

Isac Olave-Cruz, Maître de conférences en économie, Université de Rouen Normandie

Maïté Stephan, Maîtresse de Conférences