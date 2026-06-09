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Observatoire des droits humains

La hausse du prix de l’essence donne un coup de pouce au covoiturage, surtout aux nouveaux utilisateurs

par Dianzhuo Zhu, Associate professor, Université de Lille
Alexandre Volle, Associate professor in economics at UPPA., Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA)
Isac Olave-Cruz, Maître de conférences en économie, Université de Rouen Normandie
Maïté Stephan, Maîtresse de Conférences
Logiquement, quand les prix de l’essence augmentent, l’idée est de les partager pour les diminuer. Quel effet sur le covoiturage et sur la réduction des émissions de gaz à effets de serre ?La Conversation


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