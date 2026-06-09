Les pétitions contre les épreuves de bac, symptômes d’un malaise lycéen ?
par Marie-Sylvie Claude, Professeure en didactique de la littérature, Université Grenoble Alpes (UGA)
Patrick Rayou, Professeur en sciences de l'éducation, Université Paris 8 – Vincennes Saint-Denis
Face à des sujets jugés trop difficiles, ou des programmes chargés, les candidats au bac n’hésitent plus à lancer des pétitions. Que nous dit ce phénomène du rapport à l’institution scolaire ?
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- mardi 9 juin 2026