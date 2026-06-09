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Observatoire des droits humains

L’impact invisible des outils de chantier sur la santé des travailleurs

par Quentin Malidain, Doctorant en génie mécanique spécialisé en vibrations et acoustique, Le Mans Université; École de technologie supérieure (ÉTS)
Le bruit et les vibrations provoqués par les outils sont des facteurs de risque au travail. La recherche étudie ces phénomènes pour mieux protéger les travailleurs.La Conversation


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