République centrafricaine : une personne sur trois en insécurité alimentaire aiguë

Malgré une « légère amélioration » de la situation alimentaire en République centrafricaine, plus de 2 millions de personnes en - soit près d’une personne sur trois - connaissent des niveaux élevés d’insécurité alimentaire aiguë (Phase 3 ou plus de l’IPC) et nécessitent une action urgente, ont indiqué mardi des agences des Nations Unies.



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