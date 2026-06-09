Les préjugés culturels dans les examens de fin d’études en Afrique de l’Ouest pénalisent de nombreux élèves
par David Baidoo-Anu, Assistant Professor, Frazer Faculty of Education, Ontario Tech University
Monsurat Raji, Adjunct Professor, L’Université d’Ottawa/University of Ottawa
Le West African Senior School Certificate (WASSCE) est un examen décisif. Depuis des décennies, il constitue la porte d’entrée vers l’enseignement supérieur dans cinq pays : le Ghana, le Nigeria, la Sierra Leone, le Libéria et la Gambie. Mais est-il équitable ?
David Baidoo-Anu et Monsurat Raji affirment que leur recherche…
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- mardi 9 juin 2026