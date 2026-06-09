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Ebola en RDC : entre méfiance et espoir, la riposte gagne du terrain

Alors que l'épidémie d'Ebola continue de progresser dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), les équipes sanitaires commencent à enregistrer des avancées concrètes : diagnostics accélérés, surveillance renforcée des déplacements internationaux et premiers survivants. Mais sur le terrain, la lutte contre le virus reste aussi une lutte contre la peur, les rumeurs et les croyances profondément ancrées.


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