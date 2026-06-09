Cancer de la prostate : les activateurs de lymphocytes T « masqués », une immunothérapie prometteuse
par Sheena Cruickshank, Professor in Immunology, University of Manchester
Jonathan Worboys, Research Fellow, Lydia Becker Institute of Immunology and Inflammation, University of Manchester
Cancer de la prostate, leucémie, cancer du poumon… un nouveau type d’immunothérapie pourrait améliorer la prise en charge de ces différents types de cancer.
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- mardi 9 juin 2026