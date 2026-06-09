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Observatoire des droits humains

Sexisme parlementaire en RDC : pourquoi les femmes élues restent des cibles

par Marie-Rose Tshite, PHD Student, University of Cincinnati
Le 15 mai 2026, des propos sexistes et misogynes prononcés depuis le sommet du perchoir de l’Assemblée nationale ont marqué l’actualité congolaise. Dans une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, on voit Micheline Mpundu, députée nationale, finissant de lire sa motion d’information avant de quitter le perchoir après son intervention. Le deuxième vice-président, Christophe Mboso,…La Conversation


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