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Moyen-Orient : l'ONU appelle à stopper la nouvelle flambée de violence

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, s’est dit vivement préoccupé, lundi, par la nouvelle escalade au Moyen-Orient et a appelé toutes les parties concernées à cesser immédiatement les attaques, à faire preuve d'une retenue maximale et à s'abstenir de toute action susceptible d'aggraver encore une situation déjà instable.


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© Nations Unies -
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