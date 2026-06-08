Cuba au bord du gouffre : des enfants meurent, l’ONU accuse les sanctions américaines

Des enfants meurent faute d’accès à des médicaments essentiels à Cuba, a dénoncé lundi le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, appelant à la levée immédiate des sanctions américaines contre ce pays. Selon lui, ces mesures infligent des « préjudices généralisés » à la population et aggravent une crise qui prive les médecins et les hôpitaux de ressources vitales.



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