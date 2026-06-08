Philippines : un séisme meurtrier frappe le sud du pays le jour de la rentrée scolaire

Des millions d’élèves s’apprêtaient à retrouver leurs salles de classe lorsque la terre s’est mise à trembler. Lundi matin, un puissant séisme a frappé l’île de Mindanao, dans le sud des Philippines, faisant au moins 19 morts et provoquant d’importants dégâts dans des hôpitaux, des habitations et des établissements scolaires.



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