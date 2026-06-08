Et si les décombres devenaient le moteur de la reconstruction ?

Conflits et catastrophes produisent chaque année des montagnes de décombres qui entravent le relèvement des populations. Pourtant, ces gravats pourraient faire partie de la solution. Dans de nouvelles lignes directrices, le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) montre comment leur réutilisation peut accélérer la reconstruction, réduire l’impact environnemental et soutenir l’économie locale.



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