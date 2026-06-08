L’Afghanistan des talibans : l’ordre au prix de l’asphyxie

Cinq ans après le retour des talibans au pouvoir, l’Afghanistan apparaît plus stable qu’au sortir de la guerre, mais aussi plus pauvre, plus dépendant de l’aide internationale et plus fermé que jamais aux femmes. Les Nations Unies alertent sur l’accumulation de fragilités économiques, humanitaires et sociales qui menacent l’avenir du pays.



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