« L’océan n’a pas de frontières » : beauté et vie en zone de guerre

Lorsque les forces américaines et israéliennes ont lancé des frappes contre l'Iran le 28 février, déclenchant l'une des crises géopolitiques les plus graves de ces dernières années, le détroit d'Ormuz – un passage étroit de seulement 34 kilomètres de large à son point le plus resserré – est devenu du jour au lendemain un point chaud à l'échelle mondiale.



Lire l'article complet