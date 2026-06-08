Détroit d’Ormuz : un choc sur les engrais menace l’alimentation mondiale

Alors qu’Israël a riposté tôt lundi à des salves de missiles lancées par l’Iran dimanche, une agence des Nations Unies a alerté, lundi, que la fermeture du détroit d’Ormuz ne constituait pas un problème régional, mais un risque pour la sécurité alimentaire mondiale.



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