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Pourquoi l’endométriose devrait être considérée comme une maladie inflammatoire qui affecte l’ensemble de l’organisme

par April Rees, Lecturer, Biochemistry & Immunology, Swansea University
Laura Elizabeth Cowley, Senior Research Officer and Data Scientist, Health Data Science, Swansea University
Des études récentes suggèrent que l’endométriose ne devrait pas être réduite à une affection gynécologique, mais considérée comme une maladie inflammatoire de l’organisme dans son intégralité.La Conversation


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