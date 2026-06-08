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Yémen. Les Houthis devraient libérer les employé·e·s de l’ONU et d’ONG détenus

par Amnesty International
Deux ans plus tard, ces personnes sont toujours détenues ; la communauté internationale devrait insister sur leur libération Les autorités houthies de facto au Yémen devraient libérer immédiatement et sans condition les dizaines d’employé·e·s des Nations Unies et d’organisations yéménites et internationales de la société civile qui ont été arbitrairement arrêtés au cours des deux […] The post Yémen. Les Houthis devraient libérer les employé·e·s de l’ONU et d’ONG détenus appeared first on Amnesty International. ]]>


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