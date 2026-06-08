Élections 2026 : Québec solidaire a investi ses 6 candidatures dans les circonscriptions de Laval

Montréal, le 7 juin 2026 – Québec solidaire est fier d’annoncer aujourd’hui que six candidates et candidats aux profils variés ont été investis dans les circonscriptions de Laval. Profondément ancrées dans leurs communautés locales, ces six candidatures incarnent une nouvelle génération de leadership politique résolument tournée vers l’avenir.

« Cette liste de six candidates et candidats est une démonstration tangible de la vitalité de Québec solidaire à Laval. Elle rassemble des voix issues de l’immigration, du monde du travail, de l’enseignement et de la recherche, unies par une vision commune : écouter, rassembler et agir ensemble pour le bien commun. C’est avec cette équipe solide et diversifiée que nous allons porter haut et fort les couleurs de Laval à l’Assemblée nationale », a souligné Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

« Nous avons maintenant investi nos six candidates et candidats à Laval. Leur objectif commun est clair : faire de Laval une ville où le logement abordable, les services publics de qualité et la transition écologique font partie du quotidien. Notre équipe lavalloise est la preuve concrète que le changement commence par ceux et celles qui connaissent le mieux les besoins de leur quartier. Cette ambition locale s’inscrit parfaitement dans notre vision d’un Québec libre, maître de ses ambitions », a déclaré Sol Zanetti, porte-parole de Québec solidaire.

Sabrina Di Matteo, candidate dans Laval-des-Rapides

Native de Laval et doctorante en sciences des religions, Sabrina Di Matteo, se présente avec Québec solidaire pour Laval-des-Rapides afin d’y faire entendre une voix progressiste à l’Assemblée nationale. Ancienne porte-parole du mouvement « Pas de tours dans ma cour », elle a déjà démontré son engagement sur les enjeux d’urbanisme et de mobilité active. Ses priorités incluent le logement abordable, la transition écologique et la réduction des inégalités.

Geru Schneider, candidat dans Chomedey

Fils d’exilés politiques chiliens, Geru Schneider se présente pour Québec solidaire avec une conviction profonde pour la justice sociale. Militant actif depuis plus de six ans, il se présente pour Chomedey en défendant une approche qui écoute, organise et rassemble les citoyens. Sa vision vise une politique émancipatrice, écologiste et solidaire qui redonne confiance en notre pouvoir collectif du changement.

Josée Chevalier, candidate dans Fabre

Issue d’une famille ouvrière, Josée Chevalier s’est rapidement intéressée aux droits des travailleuses et des travailleurs et plus largement aux questions de justice sociale. Professeure d’anglais au Collège Montmorency depuis près de 25 ans, elle croit profondément qu’une éducation de qualité devrait être accessible à tous peu importe son origine. Elle se présente avec Québec solidaire pour la circonscription de Fabre parce qu’elle considère fermement que c’est le seul parti qui offre une véritable alternative au statu quo.

Zachary Robert, candidat dans Mille-Îles

Âgé de 26 ans et résident de Saint-François, Zachary Robert se présente avec Québec solidaire pour Mille-Îles avec la volonté de faire de la politique orienté vers l’action collective. Ancien candidat solidaire en 2022 et enseignant suppléant à l’école secondaire Leblanc, il propose d’organiser des assemblées populaires mensuelles pour écouter la population et défendre une transition écologique juste ainsi que le renforcement des services publics.

Karine Cliche, candidate dans Sainte-Rose

Ancienne candidate solidaire dans Sainte-Rose en 2022, Karine Cliche est une militante pour la justice sociale et l’environnement depuis 2005. Depuis les dernières élections, elle continue de s’impliquer dans plusieurs collectifs qu’elle a co-fondés afin de tisser des liens entre la gauche sociale et la gauche politique. Professeure de cégep, mère et citoyenne engagée, Karine Cliche a un grand sentiment d’appartenance envers Sainte-Rose, là où ses filles sont nées et grandissent.

Stella Bourgon-Germain, candidate dans Vimont

Résidente de Vimont depuis 14 ans et ancienne coordonnatrice de la table de quartier VizAxion, Stella Bourgon-Germain se présente avec Québec solidaire avec une vision ancrée dans la réalité des personnes vulnérables et des familles défavorisées. Sa fine compréhension des enjeux du système de santé en tant que aidante naturelle de sa mère la pousse à défendre l’amélioration de l’accès aux soins pour tous.