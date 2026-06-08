Au-delà des bouffées de chaleur, les femmes doivent s’inquiéter des effets de la ménopause sur leur cœur
par Inés Pineda-Torra, Research group leader, Molecular endocrinologist and Professor in Cardiometabolic medicine, Andalusian Center for Molecular Biology and Regenerative Medicine (CABIMER)
À la périménopause, le risque de maladies cardiovasculaires augmente chez la femme. Quels rôles jouent le « bon » et le « mauvais » cholestérol ? Le traitement hormonal de la ménopause peut-il aider ?
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- samedi 6 juin 2026