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Observatoire des droits humains

Chaque brevet de start-up contribue à créer des emplois

par Stephane Brosia, Chercheur associé au Centre d'Etudes et de Recherche en Gestion d'Aix-Marseille (CERGAM), Aix-Marseille Université (AMU)
Une étude menée auprès 2  697 entreprises ayant obtenu un brevet en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) met en lumière le lien entre la création d’emploi et le dépôt d’un brevet.La Conversation


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