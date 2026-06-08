Fin du marketing et passage au « societing »
par Bernard Cova, Enseignant-chercheur en marketing et sociologie de la consommation, ESCE International Business School
Chiara Palagonia, Gestion durable, économie circulaire, modèles économiques durables et régénératif, ESCE International Business School
Le marketing s’est développé avec la société de consommation. Alors que celle-ci montre certaines limites, faut-il passer à une nouvelle étape ? Bienvenue dans l’ère du « societing ».
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- lundi 8 juin 2026