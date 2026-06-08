Cambodge. Des éléments montrent que les centres d’escroquerie ont perduré malgré la « répression » médiatisée

par Amnesty International

La répression médiatisée qu’a menée le gouvernement cambodgien contre les centres d’escroquerie n’a pas permis de démanteler l’immense majorité de ces sites dans le pays, ni de protéger et de soutenir les milliers de personnes soumises à la traite des êtres humains, à la torture et à l’esclavage, indique Amnesty International dans un nouveau rapport […] The post Cambodge. Des éléments montrent que les centres d’escroquerie ont perduré malgré la « répression » médiatisée appeared first on Amnesty International. ]]>



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