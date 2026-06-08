Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Fox News et le « grand remplacement » : ce que révèle une étude sur l’opinion américaine

par Adam Eichen, Ph.D. Candidate in Political Science, UMass Amherst
Jesse Rhodes, Associate Professor of Political Science, UMass Amherst
Tatishe Nteta, Provost Professor of Political Science, UMass Amherst
Longtemps cantonnée aux marges de l’extrême droite, la théorie du « grand remplacement » séduit désormais une part significative de l’électorat conservateur américain. Une étude met en lumière l’influence de Fox News dans cette progression.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le climat a son objectif de 1,5 °C, qu’en est-il pour l'océan ? Un baromètre pour changer de regard
~ Yémen : Les Houthis devraient libérer les employés de l’ONU et d’ONG détenus
~ Modéliser les territoires pour mieux décider ? Les promesses et les limites des jumeaux numériques pour l’environnement
~ De Pearl Harbor au blocage du détroit d’Ormuz : comprendre et anticiper les « guerres surprises »
~ Le régime présidentiel de Donald Trump et la théorie de l’exécutif unitaire
~ Peut-on vraiment conserver les haies en simplifiant leur arrachage ?
~ Les vers de terre sont-ils en déclin en France ? Et sont-ils menacés par les vers plats exotiques ?
~ Fox News et le « grand remplacement » : ce que révèle une étude sur l’opinion américaine
~ Quand le remède au burn-out consistait à passer l’hiver en France
~ Investissement à impact : quand la mesure façonne ce qui compte
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter