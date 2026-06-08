Fox News et le « grand remplacement » : ce que révèle une étude sur l’opinion américaine
par Adam Eichen, Ph.D. Candidate in Political Science, UMass Amherst
Jesse Rhodes, Associate Professor of Political Science, UMass Amherst
Tatishe Nteta, Provost Professor of Political Science, UMass Amherst
Longtemps cantonnée aux marges de l’extrême droite, la théorie du « grand remplacement » séduit désormais une part significative de l’électorat conservateur américain. Une étude met en lumière l’influence de Fox News dans cette progression.
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- dimanche 7 juin 2026