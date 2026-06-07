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Observatoire des droits humains

Modéliser les territoires pour mieux décider ? Les promesses et les limites des jumeaux numériques pour l’environnement

par Sébastien Dupraz, Coordinateur de programme, BRGM
Données fragmentaires, arbitrages complexes, conflits d’usage : si les jumeaux numériques ne peuvent pas tout résoudre, ils offrent au moins une centralisation de l’information pour mieux gérer en temps réel et mieux planifier.La Conversation


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