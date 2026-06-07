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Observatoire des droits humains

De Pearl Harbor au blocage du détroit d’Ormuz : comprendre et anticiper les « guerres surprises »

par Nicolas Minvielle, Docteur en économie, spécialiste des questions d’innovation et de défense, Audencia
Olivier Wathelet, Chercheur intervenant à La Cambre, Université Libre de Bruxelles (ULB)
Les grandes puissances sont régulièrement déstabilisées par des attaques surprises, malgré les informations disponibles. Comment mieux articuler renseignement et prise de décision politique ?La Conversation


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