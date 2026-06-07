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Observatoire des droits humains

Peut-on vraiment conserver les haies en simplifiant leur arrachage ?

par Philippe Clergeau, Professeur émérite en écologie urbaine, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN)
Ces dernières années, différents plans gouvernementaux ont enfin permis de financer la restauration des haies, mais la circulaire du 24 mars 2026 relative au régime unique de la haie semble les remettre en cause.La Conversation


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