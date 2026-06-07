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Observatoire des droits humains

Quand le remède au burn-out consistait à passer l’hiver en France

par Sally Shuttleworth, Professor of English Literature, University of Oxford
Longues journées de travail, accélération des communications, fatigue mentale : les angoisses associées au burn-out existaient déjà au XIXe siècle. Les réponses apportées à l’époque pourraient encore nourrir nos réflexions sur le bien-être aujourd’hui.La Conversation


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