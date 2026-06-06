Isolement et contention dans les établissements psychiatriques français : état des lieux de ces pratiques controversées

par Coralie Gandré, Maîtresse de recherche, Irdes - Institut de recherche et de documentation en économie de la santé

Esther Touitou-Burckard, Doctorante au sein du Centre d'études et de recherche sur les services de santé et la qualité de vie (CEReSS), AP-HM, Aix-Marseille Université (AMU); Irdes - Institut de recherche et de documentation en économie de la santé

Magali Coldefy, Chercheuse associée, Irdes - Institut de recherche et de documentation en économie de la santé

Sébastien Saetta, Sociologue, directeur de la recherche à l’ENSEIS, chercheur associé au Centre Max Weber et au CHU de Saint-Étienne