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Observatoire des droits humains

Du succès du vinyle au retour affirmé de la cassette : au-delà de l’effet nostalgie

par Erwan Boutigny, Maître de Conférences en Sciences de Gestion et du Management, Université Le Havre Normandie
Sophie Renault, Professeur des Universités en Sciences de Gestion et du Management, Université d’Orléans
Au-delà de l’effet nostalgie, l’engouement pour les vinyles et les cassettes traduit une transformation de notre rapport aux objets, au temps et à la culture.La Conversation


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