Investissement à impact : quand la mesure façonne ce qui compte
par Emmanuelle Dubocage, Full Professor, EM Lyon Business School
Ramzi Benkraiem, Full Professor of Accounting and Finance, Audencia
L’investissement à impact apparaît comme un outil prisé des adeptes de la finance durable. En témoigne l’engouement rencontré par les produits proposés. Mais de quel impact parle-t-on vraiment ? Qui décide qu’un impact est intéressant ou non ? Certaines formes d’impact sont-elles privilégiées à d’autres ?
Alors que l’Union européenne revoit ses règles en matière de finance durable afin de simplifier le cadre réglementaire et d’arbitrer entre exigences de conformité et…
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- samedi 6 juin 2026