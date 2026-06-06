La plus célèbre marche de l’histoire anglaise est-elle un mythe ?
par Tom Licence, Professor of Medieval History and Consumer Culture, School of History, University of East Anglia
Et si la célèbre « marche miraculeuse » d’Harold n’avait jamais eu lieu ? En réexaminant les chroniques du XIᵉ siècle, l’historien Tom Licence avance que le roi anglais a utilisé sa flotte pour mener sa campagne contre les vikings, puis contre Guillaume le Conquérant.
Lire l'article complet
© La Conversation
- samedi 6 juin 2026