Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

La plus célèbre marche de l’histoire anglaise est-elle un mythe ?

par Tom Licence, Professor of Medieval History and Consumer Culture, School of History, University of East Anglia
Et si la célèbre « marche miraculeuse » d’Harold n’avait jamais eu lieu ? En réexaminant les chroniques du XIe siècle, l'historien Tom Licence avance que le roi anglais a utilisé sa flotte pour mener sa campagne contre les Vikings puis contre Guillaume le Conquérant.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ La poussière d’étoiles piégée dans la glace antarctique révèle des dizaines de milliers d’années de l’histoire du Système solaire
~ Faut-il craindre un « super El Niño » en 2026 ? Les signaux s’accumulent, mais les incertitudes demeurent
~ Bien avant les hologrammes, Benjamin Franklin avait déjà inventé des moyens de protéger les billets
~ Soudan du Sud : la spirale des violences à Jonglei provoque un exode massif
~ Affaire Lyhanna : protéger avant qu’il ne soit trop tard, sans renoncer à l’État de droit
~ Plus productive, mais pas plus rentable : le paradoxe de l’agriculture française depuis 1960
~ Classes prépas : modèle du passé ou passeport pour l’emploi à l’ère de l’IA ?
~ Haïti : 1,5 million de déplacés, un record historique alors que la violence gagne des zones jusque-là épargnées
~ Déficits spectaculaires et revenus records : les cycles financiers de la FIFA, une stratégie gagnante
~ Pourquoi les chimpanzés lancent-ils des pierres sur les mêmes arbres depuis plus de dix ans ? Nous avons voyagé jusqu’en Guinée-Bissau pour le découvrir
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter