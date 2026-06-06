Faut-il craindre un « super El Niño » en 2026 ? Les signaux s’accumulent, mais les incertitudes demeurent
par Pedro DiNezio, Associate Research Professor in Climate Modeling, University of Colorado Boulder
Les conditions semblent réunies pour le retour d’El Niño, mais l’histoire montre que les signaux précoces peuvent être trompeurs. Une nouvelle analyse fait le point sur ce que les scientifiques savent déjà — et sur ce qui demeure impossible à prévoir.
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- samedi 6 juin 2026