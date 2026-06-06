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Observatoire des droits humains

Bien avant les hologrammes, Benjamin Franklin avait déjà inventé des moyens de protéger les billets

par Khachatur Manukyan, Associate Research Professor of Physics & Astronomy, University of Notre Dame
En examinant près de 600 billets coloniaux à l’aide de techniques d’imagerie avancées, des chercheurs ont découvert que Benjamin Franklin expérimentait déjà des solutions de lutte contre la contrefaçon fondées sur les propriétés physiques du papier et de l’encre.La Conversation


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