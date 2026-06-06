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Observatoire des droits humains

Des combats de nuit aux matchs de football : le quotidien des Casques bleus sénégalais de la MINUSCA

La nuit est tombée sur l’est de la République centrafricaine. À Zémio, à quelques heures de l’élection présidentielle de décembre 2025, les rebelles de la milice AAKG lancent une offensive pour s’emparer de la ville et faire dérailler le scrutin.


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© Nations Unies -
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