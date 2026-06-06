Des combats de nuit aux matchs de football : le quotidien des Casques bleus sénégalais de la MINUSCA

La nuit est tombée sur l’est de la République centrafricaine. À Zémio, à quelques heures de l’élection présidentielle de décembre 2025, les rebelles de la milice AAKG lancent une offensive pour s’emparer de la ville et faire dérailler le scrutin.

Lire l'article complet © Nations Unies - vendredi 5 juin 2026