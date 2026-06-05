Ebola : l’Afrique mobilise 518 millions de dollars pour stopper l’épidémie

Face à la propagation continue de l’épidémie d’Ebola causée par le virus Bundibugyo, les autorités sanitaires africaines et les Nations Unies ont lancé un vaste plan de riposte visant à renforcer la préparation et la réponse sur l’ensemble du continent.



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