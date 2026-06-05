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Observatoire des droits humains

Haïti. Les nouvelles unités judiciaires doivent garantir une réelle justice pour les victimes, notamment les enfants

par Amnesty International
En réaction à l’annonce par les autorités haïtiennes de deux nouvelles unités judiciaires spécialisées visant à traiter, entre autres sujets, les graves atteintes aux droits humains commises en Haïti, Ana Piquer, directrice du programme Amériques à Amnesty International, a déclaré : « La création de ces unités judiciaires spécialisées est une mesure nécessaire pour lutter contre l’impunité […] The post Haïti. Les nouvelles unités judiciaires doivent garantir une réelle justice pour les victimes, notamment les enfants appeared first on Amnesty International. ]]>


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