Haïti. Les nouvelles unités judiciaires doivent garantir une réelle justice pour les victimes, notamment les enfants

par Amnesty International

En réaction à l’annonce par les autorités haïtiennes de deux nouvelles unités judiciaires spécialisées visant à traiter, entre autres sujets, les graves atteintes aux droits humains commises en Haïti, Ana Piquer, directrice du programme Amériques à Amnesty International, a déclaré : « La création de ces unités judiciaires spécialisées est une mesure nécessaire pour lutter contre l’impunité […] The post Haïti. Les nouvelles unités judiciaires doivent garantir une réelle justice pour les victimes, notamment les enfants appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet