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Observatoire des droits humains

Au Liban, les besoins humanitaires explosent

Alors que les hostilités entre Israël et le Hezbollah se poursuivent malgré l’annonce d’un cessez-le-feu conditionnel, l’ONU a lancé, vendredi, un appel de fonds supplémentaires de 331,5 millions de dollars pour venir en aide à 1,4 million de personnes au Liban.


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© Nations Unies -
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