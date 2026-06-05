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Les Casques bleus honorés à New York, alors que la paix se paie toujours au prix du sang

La cérémonie avait commencé depuis quelques minutes à peine lorsque le souvenir de la guerre s’est imposé dans le silence qui régnait sur la pelouse du siège des Nations Unies.


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© Nations Unies -
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