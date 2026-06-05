Soudan du Sud : la spirale des violences à Jonglei provoque un exode massif

La recrudescence de l’insécurité et l’augmentation des déplacements de population dans l’État de Jonglei, dans l’est du Soudan du Sud, exposent des milliers de personnes à un grave danger, a alerté vendredi l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).



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