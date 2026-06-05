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Classes prépas : modèle du passé ou passeport pour l’emploi à l’ère de l’IA ?

par Andreas Kaplan, Président, Kühne Logistics University; ESCP Business School
Alors que débute la phase d’admission sur Parcoursup, retour sur le modèle des classes prépas. Quels avantages garde-t-il à l’heure où se développent d’autres voies d’accès aux grandes écoles ?La Conversation


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